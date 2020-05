Intervengono per un malore, scoprono serra di marijuana in casa: arrestato 53enne [FOTO e VIDEO]

La notte scorsa, su segnalazione al 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Torino sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, dove era stato segnalato il presunto malore del proprietario. I militari dell’Arma, una volta entrati in casa, hanno identificato un italiano di 53 anni, in stato confusionale.

IN CAMERA DA LETTO DUE SERRE PER LA MARIJUANA

Il forte odore di sostanze stupefacenti ha fatto scattare una perquisizione che ha consentito di rinvenire alcuni spinelli già confezionati, 10 vasetti contenenti marijuana essiccata, 80 grammi della stessa sostanza sparsi nelle stanze, nonché, nella camera da letto dell’uomo, due artigianali serre per la produzione di marijuana, munite di un impianto di areazione, 46 piante di marijuana di varie altezze, fertilizzanti, strumenti per la coltivazione e appunti vari con le istruzioni per la coltivazione fai da te.

PRIMA IN OSPEDALE, POI ARRESTATO

Il 53enne è stato prima accompagnato all’ospedale Molinette, dove dopo le cure del caso è stato dimesso per un’intossicazione da cannabis, e subito dopo, arrestato per possesso e produzione di droga.