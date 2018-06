INTERVISTA A tu per tu con Conny Notarstefano che a breve lascerà il suo scettro

Alta 175 centimetri, occhi verdi, lunghi capelli biondo scuoro, la ventitreenne pugliese Conny Notarstefano è la Miss Mondo Italia in carica che domenica sera lascerà la corona alla prossima eletta.

La giovane che vincerà l’ambito titolo nella finale di Gallipoli condotta da Stefano De Martino rappresenterà il nostro Paese alla finale internazionale di Miss World 2018, in programma a dicembre in Cina.

In sessantasette anni di vita il concorso non è mai stato vinto da un’italiana, l’unica ad andarci vicina fu Giorgia Palmas nel 2000, quando arrivò seconda. Tre le piemontesi in gara per l’edizione tricolore: Erica Bruna, Noemi Di Deco e Martina Mirandola. In attesa di consegnare lo scettro alla prossima fortuna, Conny si gode le ultime ore di un sogno durato trecentosessantacinque giorni.

Dove nasce un nome così particolare?

«Fu scelto dalla mia mamma per omaggiare la cantante italo americana Connie Francis».

Bilancio di quest’anno?

«Sicuramente è stato un molto impegnativo. Entrare nel ruolo della rappresentante italiana di Miss Mondo ha richiesto parecchio tempo e dedizione. Ma è stato un onore».

Studia sempre Scienze Motorie?

«Sì. Sono all’ultimo anno. Dopo la triennale mi piacerebbe lanciarmi nell’ambito riabilitativo o in quello dell’insegnamento universitario, mi prenderò un po’ di tempo per riflettere e decidere».

Pratica anche sport?

«Sono un’ex ginnasta agonista. Da quando ho tre anni e mezzo faccio ginnastica artistica. Adesso la insegno alle bambine e sono giudice. Attraverso la ginnastica ritmica riesco a esprimere al meglio la mia personalità e mi sento libera come non mai».

E con il calcio come è messa? Per che squadra tifa?

«Nasco juventina di tradizione famigliare, ma da quando vivo a Roma simpatizzo per i colori giallorossi».

Gretchen Carlson, ex reginetta e presentatrice televisiva, ora organizzatrice dell’evento di cui in passato si è occupato a lungo in presidente Trump, ha detto che da questa edizione di Miss America sarò vietata il bikini. E’ d’accordo?

«È un’iniziativa che Miss Mondo ha già adottato da un po’ di anni. Io credo che il fisico sia un fattore importante delle aspiranti, non ci sono problemi se si mette in mostra, certo senza esagerare. Una miss oggi va giudicata anche per altri aspetti: i canoni tradizionali sono stati superati, la ragazza 90-60-90 non esiste più. Oggi le selezioni devono prevedere anche altri aspetti di un’aspirante Miss. Questo può aprire i concorsi a più ragazze».

Il ricordo più bello di quest’anno?

«Il percorso che ho fatto. An- che nel campo del sociale: come Miss Mondo Italia ho inaugurato il Palazzetto dello Sport di Amatrice con tutte le attrezzature per i bambini che hanno vissuto la terribile esperienza del terremoto. È stato emozionante».

Adesso cosa c’è nel futuro di Conny?

«La laurea. A luglio dovrei finalmente terminare gli studi. Sul fronte spettacolo mi piacerebbe presentare un programma stile “Verissimo”, farò un corso di dizione».