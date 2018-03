INTERVISTA. A tu per tu con Metis Di Meo conduttrice di “EasyDriver”su Raiuno

Dal 2017 conduce “Easy Driver” (storico programma di Raiuno in onda la domenica mattina, dedicato ad auto e moto strizzando l’occhio a tecnologia, ambiente e risparmio) in coppia con Veronica Gatto, ma Metis Di Meo, 31 anni e un entusiasmo contagioso, ha cominciato molto presto a muovere i passi nel mondo dello spettacolo. Condurre un programma di viaggi è faticoso o ormai si è abituata? «Sono sette anni che giro per il mio lavoro, la fatica c’è ma ora la sento pochissimo perché con “Easy Driver” riesco a godermi i posti che visitiamo, mentre prima era una “toccata e fuga”. Comunque adoro viaggiare». È vero che ha cominciato a lavorare a tre anni? «Sì. Sono la prima figlia di un produttore e attore e di una ballerina. Mio padre e mia madre si sono incontrati a teatro, lui aveva 30 anni, lei 19; poco dopo sono nata io ed ero sempre con loro. A tre anni ho fatto la pubblicità di un’acqua giapponese e da lì ho fatto parte fino ai 17 anni di un’agenzia grazie alla qua- le ho fatto spot e partecipato a varie fiction».

E la tv come è arrivata? «Per caso. Una volta durante uno spettacolo il presentatore ha avuto un disguido e visto che non stavo mai zitta mi hanno chiamato a sostituirlo. Mi hanno dato 50 euro e mi sono ritrovata sul palco. Mi sono divertita tanto, in più mi hanno pagato. Ho pensato: “Voglio fare questo lavoro”. E ho cominciato a farlo. Anche se per i miei genitori è stata una grande delusione».

Perché? «Allora per chi faceva teatro e cinema, la tv era il demonio. Mio padre in quel periodo lavorava con Dario Argento, mia madre ha lavorato con Fellini…». Pensa che l’abbiano perdonata? «Non lo so (ride, ndr). Però mi hanno sempre insegnato la libertà. Io non mi sentivo a mio agio a dovermi spogliare a comando, a piangere a comando. Diciamo la verità: sono portata per la tv, per la conduzione e per l’ideazione di progetti». Ha fratelli o sorelle? «Due fratelli: uno che ha 23 anni ed è malato di motori e uno di 3 anni che ha migliaia di macchinine e sa già riconoscere tutti i marchi automobilistici! Non so come faccia». Anche lei è nata con la passione per i motori?