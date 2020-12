Intervista alla sposa che ha ucciso il marito. Le catene e i luoghi oscuri della famiglia

Quella di Stefania potrebbe essere una storia vera, o forse è solo il mix di tante storie di cronaca, tante esistenze così simili a farcela sembrare familiare. Stefania è in carcere, per aver ucciso il quasi ex marito, dopo vent’anni di matrimonio segnati dalla brutalità. Davanti a lei, in carcere, c’è uno scrittore che vuole raccontare la sua storia, ma forse neppure lui sa bene che cosa fare, nella realtà. E, a un certo punto di questa narrazione vivida e intensa, ti chiedi: chi sta intervistando chi? Chi sta svelando la propria storia e chi sta cominciando a comprendere la verità?

“Intervista alla sposa” (La Nave di Teseo, 19 euro) di Silvio Danese è il racconto del lungo ménage borghese con Dino, un legame idealizzato, protetto e insieme ritualmente violento, ma Stefania, partendo da un “se solo…” (se solo quella sera fosse accaduto cosa, se ci fosse stata una carezza) interroga in realtà l’intera vita di moglie e madre e, non riconciliata, a tratti rabbiosa, a tratti rassegnata, la offre a domande inesorabili sull’amore, il sacrificio, l’identità, l’abuso e l’omertà, mentre la relazione con il suo interlocutore evolve ambigua, squilibrata. Stefania sembra impugnare la sua vicenda e imporre allo scrittore un confronto inevitabile con le radici e le forme del dominio, con l’oscurità e le contraddizioni della famiglia, “la sede perpetua della libera prigionia”.