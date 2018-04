INTERVISTA L’attrice, conduttrice e opinionista Emanuela Tittocchia si racconta

«Di pizza e gelato. Alimenti basici. Non mi piacciono i cibi elaborati e nemmeno i vari miscugli tipo pasta con l’arancia. Ho combattuto contro l’anoressia in passato, ma non l’ho mai vinta completamente. Ho fame, ma mi “costringo” a mangiare poco»

«Presto, da bambina ero cicciottella, i miei compagni di scuola mi prendevano in giro e poi c’erano i parenti che dicevano a mia madre che ero troppo grossa. Alle scuole medie la mia migliore amica era alta e magra, ci chiamavano Stanlio e Ollio, io ovviamente ero Stanlio. A un certo punto non ho retto più la situazione. A 18 anni ho cominciato a non mangiare più, ogni tanto una mela o qualcosa di molto leggero…»

Quanto è arrivata a pesare?

«Non mi sono mai pesata. L’incredibile è che avevo tantissima energia: studiavo Architettura e frequentavo una importante scuola di recitazione. Poi un giorno sono svenuta nel bagno della scuola e quando mi sono svegliata non mi reggevo in piedi…»

Come ha fatto a uscirne?

«Ho superato la fase critica poco dopo. E non perché avesse mi arrivò una lettera che diceva che ero stata espulsa dalla scuola di recitazione per le troppe assenze. Vidi mia madre uscire di corsa, quando tornò mi disse che aveva convinto la direttrice a riammettermi perché senza quei corsi io sarei morta. Ecco mia mamma, che finora aveva sognato per me un futuro di architetto e che reputava la recitazione solo un hobby passeggero, mi aveva capita. Mi sono sentita amata. Però ancora oggi se qualcosa mi va male, in amore o nel lavoro, il mio primo pensiero va al cibo: se le cose non funzionano è perché io sono inadeguata, ho mangiato troppo. Ho buttato via tutte le foto in cui ero cicciotta»