INTERVISTA Roberta Capua conduttrice della trasmissione di Rai Premium

Bella. Bellissima. Da sempre. Miss Italia 1986 (e figlia della miss Marisa Jossa), vice miss Universo 1988.

Da oggi, anche brava. Ancora di più. Si intitola infatti “Brava” il nuovo programma di costume e intrattenimento, approfondimenti e rubriche a base di curiosità e fantasia, con cui Roberta Capua torna in tv ogni martedì in seconda serata su Rai Premium. Poche donne nel mondo dello spettacolo hanno avuto il suo coraggio di rischiare di uscire dal giro per dedicarsi alla crescita di un figlio. Ma lei ha messo le due cose sulla bilancia e non ha esitato a dedicarsi completa- mente al mestiere di mamma.

Roberta, la “brava” del titolo è lei?