Intitolato il centro di psichiatria all’ultimo “matto” di Collegno

Fu “l’ultimo matto di Collegno”. E che “matto”: un professore, che grazie alla sua passione per i libri contribuì alla salvaguardia di preziosi volumi ed alla loro catalogazione. È la storia di Roberto Contartese, affetto da schizofrenia, ultimo “matto” in cura alla Certosa e primo “curatore” della Biblioteca Medico Scientifica, ora Centro Documentazione sulla Psichiatria dell’Asl To3. Al professor Contartese ieri mattina l’Asl To3 ha intitolato il Centro di Documentazione sulla Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale. Contartese contribuì alla preservazione dell’importante patrimonio librario della biblioteca dell’ospedale psichiatrico di via Giulio, che era stata trasferito alla Certosa di Collegno. Contartese alternava fasi di lucidità a fasi di tremenda paura, nelle quali temeva una prossima fine del mondo causata da una guerra atomica. Nelle fasi di lucidità conversava amabilmente di filosofia, di letteratura e di medicina: fu dunque in questi periodi che egli poté recuperare e catalogare l’immenso patrimonio che rischiava di finire abbandonato, affiancato da uno psicologo, Giorgio Tribbioli, e da un infermiere, Franco Cavaglià.

«Questa intitolazione non è solo un omaggio alla figura di Roberto Contartese, ma un ricordo di tanti ex pazienti e degli operatori che con professionalità e coraggio hanno accompagnato le loro vite anche nel difficile processo di superamento degli ospedali psichiatrici – sottolinea il direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso -. Vuole essere anche una valorizzazione del Centro Documentazione sulla Psichiatria dell’Asl To3, depositario della memoria storica della psichiatria torinese e ormai punto di riferimento per studiosi, medici e studenti universitari».