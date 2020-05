Intorno ai laghi riecco i rifiuti. E Falchera attacca gli incivili

Sembrava un incubo finito un paio di anni fa con l’inizio della riqualificazione. L’avvento dei nuovi orti e la trasformazione dei laghetti della Falchera in un parco a tutti gli effetti, con tanto di cantiere iniziato nel 2017. Invece qualcuno, nei giorni scorsi, è tornato sul “luogo del delitto”.

E nei pressi di via degli Ulivi, dove baracche e discariche da capogiro, sono solo un ricordo, ignoti incivili sono tornati ad abbandonare i rifiuti. Un’area un po’ nascosta, ma non agli occhi dei cittadini. Si tratta del percorso che divide i due laghi, vicino al ponticello. I cittadini, increduli, hanno raccolto l’immondizia. Per far capire che il tempo delle discariche è ormai finito. «In pochi giorni – raccontano su Facebook due signore -, abbiamo tirato su quattro sacchi. Aiutandoci con i guanti. Basta davvero poco per accumulare e ci piacerebbe che queste persone la smettessero di inquinare il nostro quartiere».

