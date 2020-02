Intossicati dal monossido nella notte: sei persone in ospedale

Intorno alle 4 della scorsa notte è stata segnalata la presenza di un gruppo di persone intossicate dal monossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una stufa a pellet malfunzionante, in un’abitazione di via Moncenisio.

Si tratta di quattro adulti e due giovani, tutti ricoverati in ospedale (due sono stati trasportati all’ospedale San Luigi di Orbassano e gli altri all’ospedale di Rivoli) in camera iperbarica. Sul posto i carabinieri e il 118.