Intossicazione da monossido, tre persone all’ospedale

Li hanno dovuti trasportare con urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, perché mostravano chiari sintomi di una intossicazione. Ora le condizioni di una famiglia di Venaria Reale, tre persone in tutto, non destano preoccupazione.

Genitori settantenni e figlia di 25 anni sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di monossido a carbonio nel loro appartamento in via Bruno Buozzi 19, un quartiere di case popolari.

Sul posto, dopo il precipitoso trasferimento della famiglia in ospedale, sono intervenuti i vigili del fuoco per gli accertamenti di rito e per verificare le cause che hanno provocato l’intossicazione.