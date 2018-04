Intossicazioni da monossido di carbonio, soccorse due famiglie nel Torinese

Due casi di intossicazione da monossido di carbonio si sono verificati la notte scorsa nel Torinese. A Torino, in via Degli Ulivi, tre persone sono finite in ospedale a causa di un guasto alla canna fumaria. L’altro caso si è verificato Piossasco, in via Palestro. Qui, per cause ancora tutte da chiarire, sono rimasti intossicati una famiglia con due bambini piccoli.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

In entrambe le circostanze, insieme con i soccorsi del 118, sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco, con la squadra Nbcr, specializzata nel rischio biologico e chimico.