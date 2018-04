Intrecci tra Lecciso, Al Bano e D’Alessio

L’addio in tv a Loredana. E spuntano voci su un colpo di fulmine per Gigi

Altro che telenovela, questo è molto meglio anche perché si tratta di vita vera. E da qualche ora l’intreccio tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power ha scritto nuove pagine con sviluppi importanti per il futuro, persino clamorosi e inimmaginabili fino a qualche settimana fa perché nello strano triangolo potrebbe essere coinvolto anche Gigi D’Alessio, per il quale la bionda ex giornalista avrebbe una passione.

Tutto è cominciato con una telefonata in diretta di Al Bano a Raiuno. Poteva essere quella del chiarimento definitivo con la sua compagna, ha il sapore dell’addio: «Ci sono delle cose e Loredana le sa, ma se ha voluto cavalcare la tigre sia un po’ più chiara. Chi è andata via è lei, non per Romina, non per soldi o per fare denaro. Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro».

Parole chiarissime, alle quali successivamente ha anche aggiunto il fatto che ormai il matrimonio è lontanissimo e non certo per colpa sua: «Loredana se n’è andata a dicembre, ha fatto la sua scelta e l’ho rispettata, come ho rispettato quella di Romina quando se n’è andata in America. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse, ma almeno i figli sono cresciuti e indipendenti».

Non si vedono da quasi tre mesi, non sembra ci sia intenzione di spezzare questo incantesimo anche se la Lecciso, intervenuta sempre telefonicamente poco dopo, ha confessato di volergli un gran bene, perché comunque è il padre dei suoi figli. Intanto però sabato sera Al Bano e Romina hanno fatto sfracelli in prima serata come ospiti speciali a “Ballando con le Stelle”.

Come una coppia, come ai bei tempi: «Quando eravamo sposati, lui non mi portava mai a ballare. Ma ha una voce che compensa tutto, compreso il non saper ballare». E poi stuzzicata dalla Lucarelli ha aggiunto una frase ambigua: «Io l’avevo lasciato, ma sono stata ripescata». Sarà che tra poco diventeranno nonni (la figlia Cristel è incinta), ma la vicinanza è sospetta.

E Gigi D’Alessio? Già tre anni fa erano uscite voci su un interessamento molto intenso di Loredana per il cantante napoletano, qualcosa in più dell’amore di una fan e lei non aveva smentito: «A questa domanda non posso rispondere. Quello che le posso dire è che considero D’Alessio uno dei più grandi artisti dei nostri tempi». Il gossip è rilanciato dal settimanale “Oggi” che parla di una fan “fedele e affettuosa” pronta a consolarlo dopo l’addio di Lady Tata. Ma francamente sembrerebbe davvero troppo.