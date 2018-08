Introduzioni ed estinzioni

I caprioli, che si stanno riproducendo a palla come i cinghiali, sono un pericolo per l’agricoltura e per i guidatori che li investono rischiando di finir fuori strada e danneggiando seriamente le macchine (più di 300 casi solo nel 2017). I cinghiali, poi, dilagano persino nelle periferie delle città. I conigli selvatici fanno tabula rasa degli orti. Gli orsi cominciano ad attaccare i turisti. Ma appena si parla di abbattimenti programmati, il Wwf insorge. Proprio quel Wwf che ha creato le “oasi faunistiche” al preciso scopo di difendere i pochi ecosistemi vergini rimasti. Perché un ecosistema rimanga in equilibrio occorre che il rapporto fra predatori e predati (che esiste anche fra i vegetali) non sia alterato da azioni esterne come la caccia sregolata, ma anche da “introduzioni” cervellotiche. E non ci sono solo i quadrupedi a far danni; i cormorani ormai risalgono i fiumi fino alle sorgenti mangiandosi tutti i pesci, e anche fra questi ultimi esistono predatori d’importazione, pesci tropicali che, finiti in qualche modo nelle nostre acque, fanno strage dell’ittiofauna autoctona. Tutti esempi di ecosistemi sconvolti. L’alternativa agli abbattimenti programmati sembrava essere l’introduzione di predatori naturali come lupi o linci, ma a quelli non puoi imporre la dieta come ai bambini degli asili: se hanno fame si mangiano mucche, pecore, capre, galline e animali da cortile, sconvolgendo l’ecosistema umano, che è quello che dovrebbe starci più a cuore. Era già difficile trovare gente che continuasse l’antico mestiere del contadino e del malgaro, ma con le “introduzioni” ne avremo sempre meno. A quando l’estinzione dei pastori?

