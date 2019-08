Un sorpasso azzardato per poco non ha provocato una tragedia

L’incidente sembra inevitabile: un’automobile invade l’altra corsia per compiere un sorpasso azzardato e per la vettura su cui è posizionata la telecamera, che viaggia a velocità sostenuta, l’impatto appare inevitabile.

Invece no. Grazie a un’abile sterzata in extremis, il guidatore riesce a evitare il frontale con l’incauto autore del sorpasso. Per questa volta è andata bene, ma per la prossima sarà meglio utilizzare maggior prudenza.