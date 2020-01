Fa inversione di marcia in galleria e imbocca l’autostrada contromano

Come se ci fosse solo lui in mezzo alla strada, frena la corsa e si pianta al centro della carreggiata dove prima un'auto, poi un camion lo evitano per un soffio

E’ incredibile, per non dire assurdo, quello che combina questo tizio al volante della sua vettura!! Sotto la galleria si rende conto, all’improvviso, di aver sbagliato direzione di marcia. Allora, come se ci fosse solo lui in mezzo alla strada, frena bruscamente la corsa e si pianta letteralmente al centro della carreggiata dove prima un’auto, poi un camion che sopraggiungono, lo evitano per un soffio. Subito dopo fa inversione ad “u” ed imbocca l’autostrada contromano guidando come un pazzo fino allo svincolo che avrebbe dovuto imboccare precedentemente. Solo per miracolo non provoca una catastrofe!!