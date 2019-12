Investe ciclista e scappa: la Polizia indaga per risalire al responsabile

Grave incidente stradale in via San Donato, all’altezza del civico 8. Alle ore 20.45 circa di oggi, giovedì 19 dicembre, un’autovettura che si è data alla fuga, ha investito un ciclista “rider Glovo” che transitava sulla via. L’uomo, cittadino di nazionalità straniera, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria.

Sul posto gli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che stanno ascoltando i testimoni e dispongono già di elementi importanti per risalire al conducente che si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.