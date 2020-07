Investe una donna sulle strisce pedonali: morto centauro 59enne. Lei è grave in ospedale

Tragedia, nella tarda serata di ieri, a Moncalieri dove un motociclista ha perso la vita in un terribile incidente stradale. E’ successo in via Genova, poco dopo le 23. Qui il centauro, un uomo di 59 anni, alla guida della sua moto, ha investito una donna di 50 anni, che in quel momento stava attraversando, a piedi, sulle strisce pedonali.

URTO VIOLENTO: IL CENTAURO E’ MORTO

L’urto è stato violentissimo: per il centauro, che a quanto pare ha battuto la testa, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, soccorso e trasportato al Cto di Torino, è infatti morto poco dopo il suo ricovero. La donna, invece, a sua volta soccorsa, e trasportata d’urgenza nello stesso ospedale torinese, è stata intubata. Le sue condizioni sono gravi.

CARABINIERI E 118 SUL POSTO

Sul posto dell’incidente, con i sanitari del 118, sono giunti anche i carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma per i rilievi e gli accertamenti del caso.