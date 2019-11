Torino, investe 37enne e poi scappa: caccia al pirata della strada

Ha investito un pedone in via Reiss Romoli lo scorso sabato e, appena resosi conto dell’accaduto, si è dato alla fuga senza prestare soccorso. E’ accaduto a Torino: la vittima, 37enne di origini romene, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco: ora è ricoverato per lesioni multiple. Gli agenti sono a lavoro per identificare il conducente dell’auto.