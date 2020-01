Investe un pedone e si schianta nella vetrina della farmacia

E' stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O. e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre l'auto e porre in sicurezza la vetrata pericolante

L'INCIDENTE in via passo Buole 56

Ieri pomeriggio, alle ore 16, in via passo Buole 56 si è verificato un incidente stradale. Una donna, 33enne di origine rumena, era alla guida della sua auto, una Lancia, quando, nell’intento di svoltare a destra, ha investito un pedone ed è finita contro la vetrina di una farmacia. Il pedone è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre l’auto e porre in sicurezza la vetrata pericolante. Anche la donna, vittima di un malore e a seguito dell’urto, è stata trasportata all’ospedale.