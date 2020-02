Investe un uomo, fugge ma poi si presenta in caserma dai carabinieri: “Ho avuto paura”

Ha investito un passante. Poi, impaurita per l’accaduto, invece di fermarsi per prestare soccorso, ha pigiato il piede sull’acceleratore ed è fuggita via. Salvo poi presentarsi in caserma, dai carabinieri, pochi minuti più tardi, per ammettere di essere stata lei a travolgerlo e di essere scappata solo perché in preda al panico.

ANZIANO AL CTO: E’ GRAVE

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, all’altezza del civico 213 di corso Moncalieri a Torino. Il malcapitato pedone, un uomo di 85 anni, è stato soccorso dal 118 e immediatamente trasportato al Cto dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

CARABINIERI E VIGILI SUL POSTO

Sul posto, per i rilievi e le indagini di rito, sono giunti i carabinieri del distaccamento di Barriera Piacenza e gli agenti del locale comando di polizia municipale.

LA POSIZIONE DELLA DONNA

L’automobilista che ha investito l’uomo è una donna di 81 anni: la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La vettura a bordo della quale viaggiava (una Fiat Panda), è stata trovata parchegghiata in via Madama Cristina.