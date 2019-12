Investita da un’auto mentre va a buttare la spazzatura: 87enne morta in ospedale

L'anziana era stata travolta da una vettura che procedeva in retromarcia: si è spenta al San Giovanni Bosco dove era stata ricoverata in condizioni critiche subito dopo l'incidente

La tragedia ieri mattina, in via Ceva a Torino

Non c’è stato nulla da fare. Rosina Capello, la pensionata di 87 anni investita ieri mattina in via Ceva, a Torino (all’altezza del civico 37), mentre buttava la spazzatura, è deceduta in ospedale, dove era stata ricoverata subito dopo l’incidente. Lo ha reso noto la polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito.

ERA STATA RICOVERATA IN CONDIZIONI CRITICHE

La donna è stata travolta da una Fiat Panda, guidata da un 33enne, che procedeva in retromarcia. Soccorsa, è stata trasferita in condizioni critiche al San Giovanni Bosco dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Purtroppo non si è più ripresa e questa mattina è deceduta.