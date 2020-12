Investita mentre rientra a casa. Ivrea-Santhià, folle carambola

Una giornata nera sulle strade della provincia, in modo particolare in Valle di Lanzo e in Canavese, dove sono avvenuti due gravi incidenti stradale e in in uno ha perso la vita una donna.

La tragedia a Germagnano, nella serata di venerdì. Una donna di 76 anni, Maria Montalto, residente in paese, è morta a seguito di un investimento avvenuto attorno alle 18 di in via Celso Miglietti. La donna stava attraversando la strada, rincasava dopo aver fatto la spesa, quando è stata travolta da una Ford Ranger, condotta da un uomo del 1983, residente in zona. Subito soccorsa, la chiamata al 112 l’ha fatta lo stesso investitore, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Ciriè dove è deceduta, poco dopo le 22: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il secondo incidente, sempre nella tarda serata di venerdì, sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià (la “bretella”), all’altezza di Albiano d’Ivrea, in direzione di Santhià.

