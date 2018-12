Investita da un’auto a Pecetto: 71enne muore sul colpo

Centrata in pieno da un 60enne di Torino, denunciato per omicidio stradale

Impatto fatale in via Circonvallazione

Un’autovettura l’ha travolta la sera del 24 dicembre a Pecetto, in provincia di Torino, e per una donna di 71 anni non c’è stato nulla da fare. La pensionata ha perso la vita per le conseguenze del tragico incidente.

La donna stava attraversando la strada, un tratto di via Circonvallazione all’altezza del civico 16, quando è stata investita e centrata in pieno da una Nissan che viaggiava a tutta velocità in direzione di Chieri e che l’ha fatta sbalzare sull’asfalto per una quindicina di metri.

Nonostante l’intervento del personale medico del 118, accorso tempestivamente sul posto, la donna è morta sul colpo e vani sono risultati i tentativi di rianimarla. Alla guida della vettura un torinese di 60 anni, denunciato per omicidio stradale. Sequestrata l’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.