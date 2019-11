Investito mentre attraversa sulle strisce, 73enne in prognosi riservata

Ha investito un uomo, ma si è fermato a prestare soccorso. Alle 19 di ieri, venerdì 8 novembre, il conducente di una Fiat Doblò percorreva via Bossolasco in direzione di via Muriaglio e, all’incrocio con via San Paolo, svoltava a sinistra in direzione piazza Robilant.

Quasi in conclusione della svolta il veicolo ha investito un 73enne di nazionalità peruviana che stava attraversando sulle strisce pedonali, da sinistra a destra rispetto al veicolo. Il conducente ha arrestato la marcia per prestare soccorso e anche perché il pedone era rimasto incastrato nella struttura laterale sinistra dell’auto.

Sono intervenuti quindi i vigili del fuoco per liberare il pedone e farlo trasportare al pronto soccorso dell’ospedale Cto dove i medici, stanotte, lo hanno posto in prognosi riservata. L’incidente è stato rilevato dagli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino.