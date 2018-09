Investito dal tram in centro: 17enne ricoverato in codice rosso al Cto

Il ragazzo stava attraversando via Roma per raggiungere piazzetta Reale quando è stato urtato dal mezzo della linea 15: è caduto a terra e ha battuto la testa contro il marciapiede

L'incidente in piazza Castello a Torino

Un 17enne è stato investito, oggi a Torino, da un tram della linea 15. Il giovane stava attraversando piazza Castello, in centro, per raggiungere piazzetta Reale, quando il tram, diretto verso il capolinea di Sassi, lo ha urtato.

TRASPORTATO AL CTO

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Cto in codice rosso. Gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

ATTRAVERSAVA COL ROSSO?

Secondo una prima ricostruzione effettuata sulla base di alcune testimonianze, il giovane avrebbe attraversato la strada da via Roma verso piazzetta Reale sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso. Il tram 15, che arrivava da via Pietro Micca, ha frenato, ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Il giovane, colpito alla spalla, è caduto a terra e ha battuto la testa contro il marciapiede.