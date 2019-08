Investito e ucciso il pm Musso: indagò sulla coppia dell’acido Levato-Boettcher

Il magistrato, piemontese d'origine, è stato travolto mentre andava in bici, a pochi metri dall'abitazione della madre

La tragedia nell'Astigiano dove era in vacanza

Tragedia nell’Astigiano. Il pm Marcello Musso, titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido dei cosiddetti “amanti diabolici” Martina Levato e Alexander Boettcher, (conclusasi con la loro condanna), è morto, travolto da un’auto, mentre andava in bici. Piemontese d’origine, Musso era in vacanza ad Agliano, dove tornava ogni estate per stare con sua madre. E proprio a pochi metri dalla casa dei genitori è stato investito e ucciso.

INVESTITO SOTTO CASA DELLA MADRE

Musso è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole d’Asti, mentre svoltava a sinistra, da un automobilista, che non si è accorto della manovra. Per il pm piemontese non c’è stato nulla da fare: a chiamare i soccorsi, poi rivelatisi inutili, è stato lo stesso automobilista che lo ha travolto, risultato negativo all’alcoltest.