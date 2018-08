Investito, l’ospedale lo dimette: dopo 3 giorni l’anziano muore

Cuorgné: il 71enne era rimasto in panne a Ozegna ma un automobilista non lo ha visto

Ancora un caso, perlomeno presunto, di malasanità in Canavese. Questa volta ad essere nel mirino della magistratura è l’ospedale di Cuorgné, in modo particolare il pronto soccorso.

Giuseppe Panella, 71 anni, era stato dimesso proprio dall’ospedale cuorgnatese dopo quello che sembrava essere un banale incidente stradale. Era il primo di agosto. Niente di grave, avevano certificato i medici, solo qualche giorno di prognosi. L’uomo era stato dimesso, ma il giorno successivo era stato trasportato d‘urgenza all’ospedale di Ivrea dai famigliari che lo vedevano peggiorare di ora in ora. Ma a Ivrea Panella muore il 4 agosto.

Ora la procura di Ivrea indaga e vuole chiarire anche tutte le fasi dei due ricoveri per capire se esista un nesso tra la dimissioni dal primo ospedale e il decesso tre giorni dopo avvenuto in quellodi Ivrea. Quella mattina del primo agosto, Panella era rimasto in panne con la sua Fiat Punto sulla provinciale per Ozegna.

Era sceso per controllare ed era stato investito dalla sua stessa auto colpita da una Ford Fiesta che non aveva visto la Punto ferma in mezzo la strada. L’urto non era stato violentisismo, ma il pensionato aveva sbattuto contro l’asfalto. Sembrava un tamponamento finito senza troppe conseguenze e anche i rilievi dell’incidente, da parte della polizia municipale, non erano stati troppo lunghi o complessi.

Il quadro clinico dell’anziano al suo arrivo a Cuorgnè, non sembrava non destare preoccupazioni. Ieri il medico legale Mario Apostol ha eseguito l’autopsia per chiare che cosa abbia ucciso il pensionato. Sarebbe stata riscontrata un’emorragia interna non rilevata, anche per la mancanza di strumentazioni adeguate, nel corso del primo ricovero.