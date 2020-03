Invisibili nella notte

La grande volta dei portici deserti illuminata dai lampioni, il silenzio della via Roma deserta, dei cartoni e vari strati di coperte lì in un angolo, con un uomo rannicchiato a difendersi dal freddo e quasi certamente dalla paura. Perché il governo dice «state a casa», ma per lui è quella volta, quella vetrina chiusa di un negozio di lusso a essere casa. E attorno non passa più nessuno cui chiedere una moneta.

In questi giorni che ci siamo abituati a chiamare “di guerra” contro un nemico implacabile, coloro che normalmente definiamo «invisibili» sono ancora più invisibili. Lungo via Sacchi, uno dei “dormitori cittadini”, incontro un uomo su una sedia a rotelle rossa, con un cartello esposto per mendicare, più avanti, quasi in corso Sommellier un anziano con una folta barba siede su una seggiola di plastica a guardare nel vuoto.

In piazza Sabotino è sparito il «signor barbone», come veniva chiamato da alcuni abitanti del quartiere abituati a vederlo sul suo angolo da anni. E neppure si vede la zingara petulante davanti a uno dei tanti bar chiusi per il decreto governativo. Nei rifugi notturni l’attività non si ferma, quasi ovunque il Comune ha mandato scorte di gel igienizzante, il Sermig chiede alle donne di non uscire durante il giorno, ma con il centinaio di uomini ospiti sono difficilmente controllabili o convincibili.

Nelle mense pare che si cerchi di ridurre l’afflusso, per evitare potenziali focolai che sarebbero micidiali e devastanti e quasi tutti i volontari, grazie ai quali questo sistema resta in piedi, sono esposti a rischio contagio senza le adeguate protezioni. Invisibili anche loro, come le persone che assistono. In una notte che sembra così lunga a passare…