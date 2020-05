“Invito a collaborare in indagine su frodi bancarie”: carabinieri denunciano, è truffa

Alcuni reparti dei Carabinieri hanno riscontrato vari tentativi di truffa informatica mediante delle mail con le quali i destinatari sono invitati a collaborare con la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta in un’indagine sulla frode bancaria.

LA MAIL FALSA

La mail, condivisa dall’Arma, recita: “Con questo avviso sei invitato a partecipare in merito ad un’indagine sulle frodi bancarie in corso. Si prega di rivedere i documenti allegati per il briefing e contattare il proprio avvocato se necessario”, il tutto firmato a nome di Giovanni Nistri.

LA DENUNCIA DELL’ARMA

“Si tratta di una fraudolenta comunicazione – si legge nel comunicato stampa dei carabinieri – che peraltro reca in maniera illecita l’intestazione del Reparto dell’Arma”. Sul caso sta procedendo il nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino.