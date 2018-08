«Io carrarmato di passione tra reality, musica e teatro»

Attrice e doppia figlia d’arte (torinese): suo padre è il giornalista sportivo Amedeo Goria, sua madre la conduttrice Maria Teresa Ruta. Dopo averla apprezzata in tv nella fiction Rai “Il Paradiso delle Signore” ora per Guenda Goria è la volta del teatro dove la promettente ventinovenne porta in scena “La pianista perfetta” interpretando Clara Schumann, «una figura clamorosa, una donna per molti versi moderna. Io di contro mi rivedo in lei perché mi sento una donna dell’800, del tutto dedita all’arte». Il testo è scritto da Giuseppe Manfridi per la regia di Maurizio Scaparro e debutterà il 30 agosto alla trentaduesima edizione del Todi Festival per poi andare in tournée nel 2019, anno in cui la Goria sarà nei teatri italiani anche con Anna Valle in “Cognate “ di Eric Assous.

Guenda, che giorni sono questi?

«Era da tempo che desideravo coniugare le mie due passioni, il teatro e la musica. La storia della Schumann è pazzesca. Noi donne a volte ci sentiamo ancora un po’ inferiori agli uomini. La parità non è così scontata. Clara invece aveva una determinazione senza fronzoli, quasi maschile ma con grande grazia e serenità. La sua era un’assunzione di responsabilità, anche artistica. Una bella lezione».

Il Maestro Maurizio Scaparro ha parlato di lei come di un «binomio raro, quello tra attrice e musicista».

«Il Maestro Scaparro è stato molto generoso con me. Mi riempie di orgoglio pensando agli anni al Conservatorio a Milano e poi agli inizi a teatro voluta proprio da lui ne “La coscienza di Zeno”».

Come ricorda invece la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”?

«Vivo le passioni del teatro e della musica classica profondamente, ma sono anche una donna di 29 anni che vive in questo Paese e deve per forza comunicare anche attraverso i social, la televisione. E se è necessario non c’è nulla di male a utilizzare un contenitore tipo un reality perché fa parte della modernità, fa parte del mondo in cui viviamo».

Se potesse svegliarsi domani con una nuova dote, quale sceglierebbe?

«La voce. Per cantare».

C’è qualcosa che ha sognato di fare e non ha fatto?

«Andare in Francia a lavorare, adoro Parigi».

L’amore?

«Sono fidanzata da dodici anni con un uomo di vent’anni più grande di me, Stefano Rotondo, che fa l’imprenditore».

L’amore si consuma o cresce con il passare del tempo?

«Cambia».

La sua dolcezza è evidente, ma la sua durezza dov’è?

«È nascosta in me. Sono esigente e severa con me stessa e con gli altri. Non faccio sconti. Anche se sono bionda posso portare avanti delle idee. E poi sono orgogliosa da morire e quando mi metto in testa una cosa sono un carrarmato mosso dalla passione».

Come vede il suo futuro artistico?

«Gli studi al Conservatorio si fanno sentire prepotentemente, non escludo aperture a livello musicale, che è un’arte più meritocratica, pura e raffinata. Chiunque può recitare, anche se forse non in teatro, ma nella musica non si può improvvisare…».