«Io durante il Ramadan di notte non lavoro». E il dipendente musulmano viene trasferito

Chiede di non lavorare di notte durante il Ramadan e l’azienda, “per punizione”, lo trasferisce presso un’altra sede. È accaduto, secondo quanto denuncia la Fisascat Cisl, a un giovane musulmano commesso dell’Eurospin di Orbassano.

Secondo quanto è stato riferito dai sindacati, il commesso si è presentato regolarmente al lavoro nella sede di strada Piossasco ma gli è stato impedito di entrare nel supermercato e sono intervenute le forze dell’ordine. L’uomo si è sentito male, sempre secondo il racconto di Sabatino Basile della Fisascat Cisl, ed è stato portato in ospedale.

«Un nuovo episodio inaccettabile e gravissimo – commenta Basile -, l’atto commesso è profondamente discriminatorio e non tiene conto non solo dei contratti ma neppure delle esigenze legate a un altro credo».

Non è la prima volta che la catena di supermercati finisce al centro delle polemiche per un trasferimento. Alla fine dello scorso anno aveva fatto clamore il caso di una dipendente del punto vendita di Susa che era stata trasferita a cento chilometri di distanza perché si era rifiutata di lavorare il giorno di San Silvestro. Anche in quel caso, tutto venne a galla in seguito al malore accusato dalla donna sul posto di lavoro.