«Io e Vale, così è nato il nostro amore»

Ora che tutto il mondo sa, Francesca Sofia Novello non ha più bisogno di nascondersi. Ufficialmente è lei la nuova compagna di Valentino Rossi, ruolo ambitissimo, forse è così già da un anno e mezzo perché i primi avvistamenti risalgono all’inverno 2016, ma di sicuro ormai i due sono usciti allo scoperto nelle ultime gare del pesarese e ora, come mostrano alcune immagini di “Diva e Donna” sono anche volati a Formentera con un aereo privato per una breve vacanza.

Lei, intervista da “Fuorigioco” nuovo supplemento de “La Gazzetta dello Sport”, conferma ma preferisce andare anche oltre: «Ormai lo ha visto mezzo mondo. Io e Vale stiamo insieme e allora? E tutto questo clamore intorno a me poi… è da pazzi». Eppure la ragazza, che pare sufficientemente scafata, sapeva benissimo che questa non è una storia comune perché poco comune è il suo nuovo fidanzato. Lei l’ha conosciuto in pista, da spettatrice: «Ero una “Leopardina” del Leopard Racing Team di Moto3, un lavoro che è stato una vera palestra. Da sola, in giro per il mondo, impari a cavartela. E si cresce. Ma poi ho capito che la “grid girl” non faceva più per me e due anni fa ho smesso per concentrarmi sulla carriera di modella».

Una scelta coraggiosa ma che ha pagato perché oggi è una delle più richieste anche se vuole mettere in chiaro subito un particolare: «Giusto per fugare ogni dubbio, per molti lavori sono stata scelta ben prima che venisse fuori la mia relazione con Vale». Non una raccomandata di ferro, quindi, ma determinata questo sì. Cura maniacale del suo corpo («Mi metto sempre io ai fornelli, mi piace e mi riesce bene. Peccato poi che io mangi poco o nulla. Zero carboidrati. Sono sempre a dieta. Non voglio sgarrare. Perché col corpo ci lavoro. Come un’atleta. La disciplina è fondamentale»), e un sogno da coltivare: «L’idea di fare l’attrice mi stuzzica. Ma devo ancora schiarirmi le idee. Certo, prima o poi vorrei andare oltre alle fotografie. Oltre alla mia immagine. E mostrare come sono davvero. Le mie emozioni. Quello che provo».

Madre barese dalla quale ha ereditato la parte ironica e caciarona, padre piemontese che lei definisce “vero sabaudo”, Francesca promette che non rivelerà mai nulla sui social: «Mi chiedono di postare foto e video con Vale, mi domandano quando ci sposeremo. Ma ho solo 24 anni!»,