«Io, il pianista di Yarmouk in fuga dall’inferno in Siria»

Nel 2014 un certo Niraz Saied coglie uno scatto fotografico incredibile: tra le macerie del campo profughi alla periferia di Damasco c’è un giovane musicista palestinese seduto a un vecchio pianoforte verticale. Quel ragazzo si chiama Aeham Ahmad e diventa per tutti «il pianista di Yarmouk». Lo stesso titolo del libro (La Nave di Teseo, 20) in cui racconta la sua incredibile storia. Arrivato in Germania dalla Siria devastata attraverso la rotta balcanica, oggi Aeham ha una vita quasi normale, con moglie e figli. Del suo libro dice: «Vorrei riuscire a cambiare quella mentalità che vede nei migranti unicamente orde di terroristi. Non è così. Non tutti quelli che arrivano in Europa sono persone cattive. Raccontando la mia storia e attraverso la mia musica, spero di contribuire a cambiare anche soltanto di poco questa visione». In queste settimane è in Italia, pochi giorni fa è stato protagonista al Circolo dei lettori, raccontando lo strazio e la follia di una guerra che i resoconti dei media forse non spiegano abbastanza. Lui si è lasciato alle spalle quell’inferno, ma anche i genitori, il fratello incarcerato dal regime e di cui da anni non ha più notizie, gli amici tra cui proprio Niraz Saied: «Il mio libro rappresenta un modo per lavare la mia colpa». Nato a Damasco nel 1988, Aeham inizia a studiare musica a 5 anni. Controvoglia, come lui stesso scrive, ma spinto con tenacia dal padre che, malgrado la sua cecità, suonava il violino. «Noi siamo rifugiati – gli diceva – Nella nostra terra non possiamo tornarci. Quindi tu devi essere internazionale». Per questo, lo iscrive alla scuola statale di musica della capitale, frequentata dalla borghesia benestante damascena, non certo un posto «per un lurido bambino palestinese di Yarmouk». Nel narrare della sua infanzia e della sua adolescenza, Aeham apre una finestra sulla vita nell’insediamento dove la sua famiglia era riuscita a costruirsi un certo benessere, fino alla spaccatura interna alla comunità con lo scoppio del conflitto, fra chi chiede la neutralità e chi appoggia Assad. Della musica Aeham ha fatto la sua vita – lavorando nel negozio di strumenti che il padre aprì a Yamouk per lui e nella fabbrica di liuti – e la sua salvezza, una volta uscito dalla Siria è grazie ai suoi concerti in giro per l’Europa che riesce mantenere la sua famiglia. Ma anche un simbolo di coraggio e speranza in mezzo al caos. Con l’ini – zio dell’assedio di Yarmouk, infatti, ogni giorno Aeham trascinava il suo piano su di un carretto e si metteva a suonare, circondato da bambini che lo accompagnavano con il loro canto. Fino al 17 aprile 2015 quando i miliziani dell’Isis hanno bruciato il suo pianoforte e ucciso uno dei bambini che stava accanto a lui. È lì che ha deciso di scappare. Ancora oggi, a Wiesbaden, insegna musica. «Ho anche un piccolo negozio e Tahani, mia moglie insegna arte. È grazie però ai miei concerti che riesco a vivere».