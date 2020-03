Ioresto a casa e mangio con gli chef

Chissà quante volte si è immaginato di cucinare come uno chef stellato per fare una sorpresa al partner o per sentirsi speciali. Nessuno avrebbe mai immaginato, però, che l’occasione per sperimentare le migliori ricette della cucina gourmet arrivasse da una quarantena come quella che si sta vivendo in queste settimane. Costretti fra le pareti delle proprie cucine casalinghe, gli chef piemontesi da qualche giorno si sono messi al servizio del web dispensando piatti prelibati allo scopo di raccogliere donazioni da destinare alla sanità (se condivisi sulla pagina Instagram della Fiera @tartufobiancoalba) o anche solo per aderire agli hastagah più gettonati del momento, #iorestoacasa, #insiemepossiamofermarlo. Il risultato che ne viene fuori è una lunga lezione di cucina da tenere cara come un tesoro prezioso.

«Potrebbe diventare una bella novità quella di cucinare a casa per gli altri quando finalmente usciremo dal contagio del coronavirus – spiega Nicola Batavia del Birichin – sono sicuro che quando tutto sarà finito dovremo cambiare molte delle nostre abitudini». Intanto, ecco nella sua pagina facebook un bel video che mostra come cucinare il perfetto uovo in camicia arricchendolo con prosciutto di San Daniele, porro, borragine, arancio e olio d’olivia. Una specialità facile da provare, impossibile da dimenticare.

Riservato come sempre solo una giusta causa quale la solidarietà poteva spingere il giovane Christian Mandura di Unforgettable a divulgare una video ricetta. Ecco allora dalla sua pagina Instagram la risposta a chi stava aspettando una sua creazione: «Si tratta di un piatto molto semplice e facile da preparare – spiega – bastano tre ingredienti: lattuga, senape e pan grattato». Ne viene fuori una combinazione squisita, rigorosamente vegetale che lascia molto spazio al sapore.

Cosa di più soddisfacente di un buon piatto di spaghetti cacio e pepe per allietare un pranzo o una cena in famiglia? E’ quello che ha pensato Alessandro Mecca, una Stella Michelin conquistata nel 2019 alla guida di Spazio 7, il ristorante all’interno della Fonazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Dalla sua pagina facebook i consigli migliori per cucinare un piatto classico ma che possiede i suoi piccoli segreti…

Dai fornelli di casa sua, Nicola Somma, invece, chef del Bistrot Cannavacciuolo della Gran Madre, prepara per gli amici di facebook il risotto alla pescatora con il pesce fresco di Mazzara del Vallo, scampi, seppie cucinati con il loro brodo e poi tritati con le patate fino a diventare una crema. Intanto si fa andare il riso, per poi mantecarlo alla fine con la stessa crema aggiungendo i frutti mare. Un lavoro minuzioso da seguire con attenzione sui social.

Ma la lista degli chef comprende tanti altri nomi, i più gettonati del Piemonte, da Davide Palluda di Canale d’Alba, a Matteo Baronetto del Cambio, da Michelangelo Mammoliti ad Alfredo Russo solo per citarne alcuni. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, basta la rete e la cena, rigorosamente stellata, è pronta.