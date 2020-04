iorestoacasa e seguo corsi e lezioni online

#Iorestoacasa è il mood del momento, da quasi un mese oramai. Certo, restare tra le 4 mura domestiche, alla lunga, è un qualcosa che può anche stancare. E ovviamente annoiare. Ma grazie alle rete, ossia internet, non mancano le possibilità di svagarsi. E anche di cogliere l’occasione per collegarsi comodamente dalla propria scrivania o dal proprio tavolo per immergersi. Davvero tante le iniziative messe in atto da internet, come la possibilità di seguire corsi e lezioni online.

Per gli amanti della fotografia, ecco un corso online organizzato dal MoMa di New York. Ovviamente gratuito (https://www.scambieuropei.info/corso-fotografia-online-organizzato-dal-moma-new-york-gratuito/). Potete godervi tutti i video del professor Alessandro Barbero, professore di Storia Medievale all’Università del Piemonte Orientale, in una time line interattiva ordinata cronologicamente sulla linea del tempo (https://www.9minuti.it/barbero-time-tutti-i-video-ordinati/). Babbel offre un mese di corsi gratis a tutti gli studenti colpiti dalla chiusura d’emergenza di scuole e università in Italia (https://it.babbel.com/it/magazine/un-mese-di-corsi-gratis-con-babbel). Per i più piccoli, ecco le lezioni sul sofà, per tutti quei ragazzi costretti a casa perché le scuole son chiuse (https://www.lezionisulsofa.it/). E poi ‘Scienza Express’ mette a disposizione attività ed esperimenti da svolgere a casa con bambini e ragazzi (https://scienzaexpress.it/2020/03/solidarieta-digitale/). Per gli amanti del buon mangiare, la ricetta giusta è stare a casa: ‘La Cucina Italiana’ regala il corso digitale a tutti (https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/corsi-video-la-cucina-italiana-gratis/). L’Accademia Italiana Medici Specializzandi ha sentito la necessità di unire professionisti, che lavorano in diversi campi, per informare e formare chiunque ne senta il bisogno. In modo completamente gratuito, online e aperto a tutti (https://accademiamedici.it/formazione/speciale-coronavirus.html). C’è poi una raccolta di corsi Udemy gratis in italiano (https://www.lapaginadeglisconti.it/super-raccolta-di-corsi-udemy-gratis-in-italiano/. Per chi ama la musica, ecco un corso per imparare a suonare la chitarra (https://try.fender.com/) o la batteria (https://www.instagram.com/rogertaylorofficial/channel/). Corsi online per gli amanti del sapere con https://learn.eduopen.org/ e https://www.cepea.it/