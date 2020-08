Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus

La panchina della Juventus per la prossima stagione sarà affidata ad Andrea Pirlo.

La notizia circolava da qualche ora e adesso è arrivata l’ufficialità.

La società bianconera aveva già scelto l’ex centrocampista come allenatore della Juventus Under23 pochi giorni fa ma ora ha deciso di affidargli la prima squadra nonostante sia alla sua prima esperienza come tecnico.

“La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi”, si legge nel comunicato diramato pochi minuti fa dalla dirigenza bianconera per annunciare il nuovo mister che va a sostituire Maurizio Sarri, esonerato oggi pomeriggio dopo l’inutile vittoria di ieri in Champions League contro il Lione.

Pirlo ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.