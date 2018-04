Ipotesi parco Dora per Barattolo: «Faciliterebbe gli spostamenti»

La futura destinazione del mercato di libero scambio non è ancora certa

Il Parco Dora al posto dell’area Tne nel futuro di Barattolo. Al momento si tratta soltanto di una proposta avanzata da alcuni esponenti dei comitati di Borgo Dora. Una proposta destinata a far discutere, soprattutto dopo la decisione dei comitati e delle associazioni di Porta Palazzo di scrivere una lettera di fuoco al Comune di Torino. Puntando il dito contro la sindaca Appendino, l’assessore Giusta e l’Arcivescovo Nosiglia. Rei di non aver ascoltato le esigenze dei cittadini della Settima circoscrizione.

«La proposta del Parco Dora ci sembra ideale – spiega Franco Trad dell’associazione del Cortile del Maglio – perchè presenta tanta vantaggi. Un ampio parcheggio interno, per esempio, e poi la facilità ad arrivarci con i mezzi di trasporto pubblico». Poche, sempre secondo i comitati, sarebbero le note negative. Come la mancanza dei bagni chimici e la necessità di transennare l’area durante un eventuale evento. «L’area Tne di Mirafiori Sud – continuano – è troppo lontana da Borgo Dora. Per molti venditori potrebbe essere un problema».

Intanto nelle scorse ore residenti, associazioni e comitati hanno mandato un ulteriore ultimatum a Palazzo Civico. Una lettera lunghissima firmata da tutti i condomini della zona. Con una sola richiesta: lo sgombero, dopo 17 anni, del mercato del libero scambio. E la forte critica alla possibile chiusura del piazzale di San Pietro in Vincoli con spostamento, temporaneo, nell’area del Canale dei Molassi.

«L’abbiamo già bocciato più volte – spiega la presidente, Adriana Romeo – e continueremo a farlo se sarà il caso. Perchè una scelta del genere potrebbe portare solo abusivismo e grossi problemi ai commercianti e ai residenti della zona». Mentre nella lettera si fa riferimento anche alla mancanza di idee chiare, da parte dell’attuale giunta comunale.

«Straordinario ci appare il fatto che quando si trattò di spostare il mercato della domenica da via Monteverdi a via Carcano la cosa avvenne con un furore ed una velocità impressionante e, a detta dei vertici dell’associazione Vivi Balon, questo avvenne in maniera totalmente tempestiva ed evitando di seguire le normali procedure amministrative, mentre oggi, ad ogni emersione di una proposta di area, improvvisamente si levano voci partigiane che risultano incredibilmente capaci di bloccare qualunque percorso».