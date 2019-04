Da quasi cinque anni iReplace Expertise, guidato con professionalità e cortesia da Silvia e Claudio in corso Maroncelli 43/C, Lingotto, aiuta i torinesi a tenere sempre nuovi i propri smartphone e pc. Si tratta infatti di un laboratorio esclusivo iReplace, marchio che di per sé è sinonimo di professionalità ed affidabilità nel campo dell’assistenza e riparazioni di dispositivi informatici. Il resto lo fa lo staff del negozio che si occupa con estrema competenza di tutto quello che ruota attorno ad essi.

«Siamo una sorta di “clinica” per tutti i terminali danneggiati – spiega Silvia – poiché garantiamo riparazioni professionali su Apple, Samsung e Huawei e, inoltre, possiamo intervenire anche su smartphone in garanzia».

Ma iReplace Expertise di corso Maroncelli è anche vendita di accessori a cominciare dalle cover per cellulari e tablet, è ritiro dell’usato che viene valutato e poi rivenduto a prezzi interessantissimi, vendita di terminali ricondizionati e, su richiesta, possibilità di assemblaggio di personal computer, computer gaming e professionali. Aggiornamenti anche su notebook, macbook e iMac con le ultime tecnologie disponibili. Tra le ultime novità spicca, in collaborazione con Photosì, la possibilità di stampare su carta le immagini sia da fotocamere che da cellulari, e di realizzare con queste oggetti da regalo come cover, cuscini, tazze e molto altro.

Indirizzo: corso Maroncelli 43/C

Telefono: 011.0562637

Orario: 9,30-13, 15,30-19,30; lunedì 15,30-19,30 (chiuso la domenica)

Sito: www.torino.ireplace.it