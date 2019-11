Irina Meier, la regina del cosplay è sempre più sexy

Nel suo seguitissimo profilo Instagram si definisce sfacciatamente “your superhero” ed è una definizione da prendere maledettamente sul serio visto che Irina Meier veste spesso le vesti (ridottissime e spesso con profonde scollature) di eroine del cinema o dei fumetti.

Un profilo Instagram – dove curiosamente il nome della bella modella ucraina termina per E: Irine – che racchiude il meglio dei travestimenti e delle interpretazioni che l’hanno portata a diventare una delle regine indiscusse del cosplay a livello mondiale.

Per lavoro si divide tra la sua patria d’origine, Mosca e il Giappone, ma non disdegna puntatine negli Stati Uniti. Presto potrebbe raggiungere l’Italia, dove il cosplay è un fenomeno in ascesa. Dopo aver ammirato icone come Irina Meier, ancora di più.