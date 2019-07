Ironie “social” sulla nuova ciclabile. «Quella corsia è riservata ai magri»

Sul web i “meme” si sprecano. E le voci dal quartiere sono un misto di incredulità e disappunto. Col procedere dei lavori per la pista ciclabile, in via Nizza ha debuttato da pochi giorni la nuova segnaletica orizzontale. Strisce per il transito delle bici lato marciapiede, strisce per il posteggio delle auto verso il centro strada e, in mezzo, il passaggio per i pedoni. Ma questi ultimi, per camminare in quel punto, dovrebbero essere di taglia “slim”. O forse dovrebbero fare come gli antichi egizi, che nelle raffigurazioni venivano sempre dipinti di profilo. Sui social network il caso sta montando e scatena l’ilarità degli utenti.

“La nuova viabilità a Cinque Stelle”, titola un post che raffigura appunto le divinità egizie Anubi, Horus e Iside precorrere la la mini-corsia di via Nizza riservata ai pedoni. Più sotto, un altro post dove l’assessora Lapietra, i cui tecnici hanno partorito il progetto della discordia, porta il copricapo tipico dei faraoni. Ma se gli iscritti a Facebook hanno voglia di scherzare, i commercianti di via Nizza sono di tutt’altro umore. «Una situazione comica, che mai avrei pensato di vedere», se la ride Federico Gnoli, titolare di Mitzy Calzature. Di fronte a lui, l’edicolante Roberto Piumatti la pensa allo stesso modo. «È pericoloso. E se ci sono problemi ora che mezza città è in ferie, figuriamoci a settembre». Stesso concetto ribadito da Alessandra Assone del bar Gran Caffè. «Avevo clienti abituali che adesso non vengono più. E per gli automobilisti, con questa segnaletica, diventa difficile rimanere dentro le strisce». Il rischio maggiore, però, è proprio che qualcuno si prenda una sportellata in faccia da un conducente che apre la portiera. Chi non si stupisce dell’assurda novità è Luigi Matteoda, segretario dell’associazione via Nizza È-vviva. «Già ad ottobre – spiega Matteoda – avevamo inviato all’assessorato alla Viabilità le criticità riscontrate». Gli fa eco la presidente dell’associazione, Cristina Ghiazza. «Da anni va Nizza è stata declassata a strada urbana di quartiere. Solo così si è potuto fare questo progetto. Beninteso, le strisce così sono obbligatorie, ma per legge dovrebbero essere più larghe». In buona sostanza, tra ironia social e rabbia degli abitanti, la ciclabile continua, e continuerà, a far parlare di sé.