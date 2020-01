Irraggiungibile il polo sanitario. Protesta davanti al municipio

Manifestazione ieri mattina, davanti al municipio di Venaria: Cgil, Cisl, Uil e le federazioni dei pensionati hanno protestato per l’assenza di collegamenti con il nuovo polo sanitario della città. Mancano trasporti per Venaria ma anche per i paesi limitrofi. Di fatto, secondo i sindacati, si tratta di una struttura irraggiungibile da buona parte dell’utenza. Un paradosso contro il quale hanno deciso di scendere in piazza. Per quanto riguarda i collegamenti da e per il polo sanitario le ipotesi oggi al vaglio sono due: il prolungamento della linea “VE 1” fino al centro sanitario e, in alternativa, l’istituzione di una nuova linea “VE 2”. Cgil, Cisl e Uil chiedono una soluzione immediata per poter raggiungere il nuovo polo sanitario o la sospensione del trasferimento delle attività dalla vecchia alla nuova struttura. E chiedono anche la conferma del mantenimento dei servizi di prenotazione e prelievi del sangue nelle attuali sedi.