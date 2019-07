Irregolarità amministrative e carenze igienico sanitarie: un locale chiuso, 30.000 euro di sanzioni

Ieri pomeriggio, durante le operazioni di controllo per la verifica dei titoli autorizzativi e delle norme che regolano i pubblici esercizi, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario e dell’ASL.TO1 S.I.A.N., hanno disposto la chiusura di un locale di via Berthollet perché violava le norme igieniche con la presenza di blatte vive e morte negli ambienti dedicati alla lavorazione degli alimenti. la Polizia Municipale ha accertato, inoltre, diverse irregolarità amministrative, tra le quali la presenza di contenitori di olio di oliva privi di etichettatura. Sancite multe per più di 20000 euro.

Un secondo esercizio è stato, invece, controllato in via Ormea. La Polizia Municipale ha sanzionato il titolare per otre 7600 euro per le diverse irregolarità amministrative accertate e per le carenze igienico sanitarie.