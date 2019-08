Irriducibile Sarri, alle sigarette non rinuncia [FOTO]

Alle sigarette proprio non sa rinunciare, neppure se è alle prese con la polmonite. Del resto, un ‘Comandante’ come lui che esempio darebbe se mollasse alle prime difficoltà? Sabato c’è la ‘sua’ partita e Maurizio Sarri farà di tutto per esserci, anche se la sua presenza allo Stadium resta tuttora in forte dubbio: non si registrano aggiornamenti al programma di recupero concordato con lo staff medico della Juventus, che prevede la non presenza in panchina dell’allenatore per la sfida di campionato contro il Napoli.

Intanto, però, il tecnico nato a Bagnoli ma cresciuto in Toscana non si sottrae all’affetto dei tifosi. Un giovanissimo fan bianconero lo ha intercettato sotto casa e gli ha chiesto uno scatto. Con la consueta affabilità, il tecnico della Juventus si è prestato al gioco. Un sorriso e via, come a voler rassicurare tutti sulle sue condizioni.

Ma c’è quel dettaglio che non può sfuggire: l’inseparabile pacchetto tenuto con la mano sinistra, insieme all’accendino. I medici lo hanno invitato a starne lontano, a ridurre le quantità di tabacco da aspirare almeno per un po’, almeno fin quando sarà ‘emergenza’. Uno come Sarri, però, non lo pieghi mica così facilmente. Sabato c’è Juventus-Napoli. La squadra di oggi e quella di ieri, il presente e il passato del cuore del ‘Comandante’. La tensione è tanta e per esorcizzarla val bene un pacchetto. Anche se c’è la polmonite da fronteggiare, prima ancora che Insigne e Mertens.