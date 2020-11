Isa Buscemi, una “miss” in tutto e per tutto

Ogni giorno sconvolge i suoi followers su Instagram con scatti sempre più birichini e dal contenuto bollente. Sono ormai più di 2,3 milioni e continuano a lievitare col passare del tempo, inarrestabili.

Isa Buscemi, modella californiana di chiare origini italiane (l’altra metà della famiglia proviene invece dai Caraibi, in particolare da Cuba) è una vera primadonna. Figurarsi che il suo profilo social è Miss Buscemi.

Una diva in tutto e per tutto, che ha conquistato copertine di riviste come Vogue ed è diventata testimonial di noti marchi. Tutto merito delle sue curve da urlo, in particolare di un lato B davvero da capogiro.