Isa Fasanaro, la modella ‘caliente’

Originaria del Venezuela, si è trasferita in pianta stabile in Florida e spopola su Instagram con scatti mozzafiato

Si chiama Isa Fasanaro ed è una giovane modella dai tipici tratti latinoamericani. È nata infatti in Venezuela e la solarità è una delle sue qualità più apprezzate. L’altra è una bellezza disarmante.

Il corpo da urlo di Isabelita, con un lato A prorompente e un lato B che sembra scolpito dalla mano geniale di uno scultore del Rinascimento, le ha consentito di diventare una delle modelle di bikini più richieste e apprezzate.

Trasferitasi ormai in pianta stabile in Florida, Isa è una ragazza ‘caliente’, che ama la vita e il divertimento. Lo dimostrano le foto mozzafiato dispensate sul suo account Instagram, per la gioia dei sempre più numerosi fan.