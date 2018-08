Islam, in 10mila al Parco Dora per la Festa del Sacrificio

Circa diecimila musulmani si sono radunati al Parco Dora di Torino per la Festa del Sacrificio. A officiare la preghiera dell’Eid Al-Adha, l’imam della moschea della Pace di corso Giulio Cesare, Ahmed Haouas, che ha dedicato un pensiero alla vittime del crollo del ponte di Genova.

Presente alla cerimonia l’assessore ai Diritti del Comune di Torino, Marco Giusta: “I musulmani sono parte integrante della nostra società, come i cattolici, i valdesi, gli ebrei, gli atei e le persone appartenenti a tutte le altre fedi e spiritualità. Oggi i musulmani lottano per vedere riconosciuto il loro diritto a professare in pace la loro religione – ha aggiunto -. Per il domani la risposta dipenderà da quanto abbiamo intenzione di lottare per una società in cui vincono rispetto e ascolto”.