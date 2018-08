Istituto Adorazione del Sacro Cuore – Una storia che viene da molto lontano, coglie il presente, è affacciata sul futuro

“La nostra scuola Adorazione paritaria e Cattolica è gestita dalle suore della Congregazione Adorazione perpetua del Sacro Cuore, fondata a Lione nel 1820”, spiega il professor Roberto Allora che dell’Istituto è Direttore Didattico. In seguito ha esteso il suo apostolato a Torino nel 1882, ma solo dopo aver ampliato i locali di Villa Schenone, dà inizio al lavoro di educazione nel 1890 come collegio femminile e si alternano suore francesi e italiane nella direzione. Oggi la comunità educante è formata dalla superiora locale Suor Maria Bernadette, dal Direttore Didattico, dagli insegnanti, dal personale della segreteria amministrativa e didattica, dal personale ausiliario. Gli ordini attuali di istruzione sono la scuola dell’Infanzia (convenzionata con il Comune di Torino) e la scuola Primaria. Dal 2000 ogni livello di istruzione ottenuto dal Miur il riconoscimento della parità (legge 62/2000). L’Adorazione in Viale Curreno 21 è un punto di riferimento importante non solo per le famiglie che abitano in zona, rinomato per la sua serietà e l’eccellenza delle proposte didattiche che si rinnovano con continuità. L’ultima in ordine di tempo è l’apertura di una nuova sezione Primavera all’interno della scuola dell’Infanzia, oltre alle quattro già esistenti, che accoglierà i bambini di due anni. La scuola Primaria paritaria è formata da due sezioni per ogni classe, un totale di circa 300 allievi con l’Infanzia. Essa propone una vasta gamma di attività accanto all’insegnamento classico delle discipline previste dalla normativa. Ci sono laboratori di informatica, inglese e musica con insegnanti qualificati, molte possibilità di fare sport: nuoto, calcio, pallavolo, scherma, hockey su prato, una settimana bianca a Claviere durante il periodo delle vacanze di Carnevale, un soggiorno marino ad Alassio, un’estate ragazzi direttamente a scuola sempre gestiti dagli insegnanti. E ancora, docenti competenti, la preziosa opportunità di avere una cucina interna con piatti preparati quotidianamente per la mensa scolastica, ampie zone di verde all’interno del complesso che ospita l’Istituto, campetto da calcetto e una zona facilmente raggiungibile da tutti. “La nostra è una storia lunga, ma in continua evoluzione. Aspettiamo tutti quelli che ci vogliono conoscere nel prossimo open day del 27 ottobre”.

