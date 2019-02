Imparare l’inglese andando a scuola, senza dovere necessariamente iscrivere i propri figli a corsi esterni o quant’altro. Ma anche suonare uno strumento, dipingere, e imparare ad apprezzare e a capire l’arte. Tutto questo e molto di più è dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Maria Consolatrice di via Caprera 46, a Santa Rita, Torino (aperta dalle 7,30 alle 17,30). Una scuola all’avanguardia su tutto ciò che riguarda l’insegnamento, una vera eccellenza.

«I nostri ragazzi della scuola media possono svolgere anche ore dedicate all’informatica grazie alle quali vengono preparati per gli esami dell’EIPASS – spiega la responsabile progettuale Anna Greghi – il patentino digitale riconosciuto in Europa. E anche per quanto riguarda l’inglese non siamo da meno, preparando i nostri studenti agli esami del Cambridge. Da noi, inoltre, c’è la possibilità di svolgere uno stage settimanale a Londra nel mese di aprile».

L’Istituto è paritario, e convenzionato con il Comune per quanto riguarda la scuola dell’infanzia. Un luogo in cui lo studio e la preparazione sono fondamentali, al pari della cura dei bambini sotto ogni aspetto, anche di disabili cui viene prestata un’attenzione speciale.

Indirizzo: via Caprera 46, Torino

Telefono: 011.3290210

Orario: 8-14 (chiuso sabato e domenica)

Sito: www.mconsolatrice.it