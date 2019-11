ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE- È TEMPO DI ‘OPEN DAYS’, LA SCUOLA MOSTRA TUTTE LE SUE ECCELLENZE

L’Istituto Maria Consolatrice (nel cuore di Santa Rita) ancora una volta apre le sue porte al pubblico. Una delle eccellenze nel panorama formativo della città, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, ha in programma tre appuntamenti importanti: domenica 24 novembre la ‘Festa d’Autunno, dalle 14.30 alle 17.30 aperta anche alle famiglie di chi non frequenta. E ancora, il 14 dicembre 2019 e l’11 gennaio 2020 sono in calendario due ‘Open Day’, dalle 9.30 alle 12, per far conoscere meglio strutture, metodi e insegnanti, perché le iscrizioni per l’anno 2020/2021 sono già aperte.

Tantissimi i punti di forza dell’Istituto, a cominciare dall’attenzione per l’inglese, già dai primi anni della Scuola d’Infanzia (con Sezione bilingue) seguito da docente madrelingua nella Primaria e Secondaria. Inoltre da settembre è partita la Curvatura Musicale, in accordo con il Liceo Musicale e il Conservatorio di Torino.

Istituto Maria Consolatrice, via Caprera 46 Torino.

Telefono: 011.3290210

Orario: 8-14 (chiuso sabato e domenica).