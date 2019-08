ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE-UN’ISTRUZIONE COMPLETA E SERIA PER PREPARARSI AL FUTURO

L’Istituto Maria Consolatrice di Via Caprera 46, a Santa Rita, rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama cittadino dove il clima familiare e accogliente aiuta i bambini a crescere dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado. Ogni giorno l’educazione viene vissuta come missione in questa efficiente solida comunità scolastica. Grande è l’attenzione ad ogni allievo che con le sue peculiarità diventa unico e irripetibile così come è rilevante la considerazione delle famiglie in un costante rapporto di fiducia e collaborazione per concretizzare il progetto educativo. La didattica mirata e potenziata indirizza ogni allievo al successo formativo secondo le proprie attitudini e capacità. Punto di forza della Scuola è l’insegnamento dell’inglese che assicura una valida competenza linguistica in tutti e tre i gradi di istruzione dell’Istituto. La Scuola dell’Infanzia dal prossimo anno avrà una sezione bilingue con 5 ore giornaliere della lingua straniera con docente madrelingua e completamento di orario con seconda educatrice italiana secondo le Indicazioni ministeriali. Il potenziamento dell’inglese prosegue nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado con docente madrelingua e laboratori pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni Cambridge e soggiorno settimanale a Londra nel mese di aprile. Altra novità a partire da settembre sarà la Curvatura Musicale nella Scuola secondaria di I grado grazie alla quali gli alunni che sceglieranno questa opzione verranno preparati in base ad un programma stabilito in accordo con il Liceo Musicale e il Conservatorio di Torino. Il percorso prevede tre ore settimanali di musica curricolari e incontri pomeridiani di strumento. Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a torino@ismc.it o seguire la Pagina Facebook (Scuola Paritaria Maria Consolatrice-Torino). L’Ufficio di Segreteria riaprirà il 2 settembre.

Istituto Maria Consolatrice via Caprera 46, Torino

011.3290210

Orario: 8-14 (chiuso sabato e domenica); www.mconsolatrice.it.